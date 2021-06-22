Морские блохи атакуют туристов на Азовском море. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n156458-morskie-blohi-atakuut-turistov-na-azovskom-more-video.html

Ракурс

Кирилловка, курорт на Азовском море, страдает от нашествия морских блох. Насекомые нападают на туристов и портят им отдых — укусы вызывают зуд, покраснение и аллергию.

Также на курортный поселок надвигается «армия» медуз. Об этом рассказал Александр Визуал на своем YouTube-канале.

Мужчина показал на видео мертвую медузу, которую выбросило на берег после шторма, и заявил, что это знак скорого нашествия морских животных. Другой отдыхающий отметил, что на побережье Азовского моря появилось очень много морских блох.

Их очень много сейчас в море, очень много. Они больно кусаются, неприятно. Есть по всему пляжу, маленькие и большие. Фишка в том, что все море в этих блохах, полностью все, все побережье. Люди купаются, но они кусают. У кого-то аллергия, у кого-то нет аллергии на этих блох, — рассказал местный житель.



Отметим, что морские блохи — это одни из самых распространенных плотоядных ракообразных. Их размеры достигают 0,5−25 сантиметров, тело в большинстве своем сплюснуто по бокам, коричневого цвета. Они встречаются в морях и океанах по всему миру. Морские блохи активны по большей части ночью. Днем они находятся на береговом песке. Там они ждут прилива, с которым на берег волны приносят их пищу.

Напомним, ранее мы сообщали, что дельфины устроили необычное водное шоу для туристов. На популярном курорте Херсонщины они подплыли к отдыхающим, которые стояли в воде недалеко от берега.