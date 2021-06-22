Морські блохи атакують туристів на Азовському морі. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n156458-morski-blohy-atakuut-turystiv-na-azovskomu-mori-video.html

Ракурс

Кирилівка, курорт на Азовському морі, потерпає від нашестя морських бліх. Комахи нападають на туристів та псують їм відпочинок — укуси викликають свербіж, почервоніння та алергію.

Також на курортне селище насувається «армія» медуз. Про це розповів Олександр Візуал на своєму YouTube-каналі.

Чоловік показав на відео мертву медузу, яку викинуло на берег після шторму, та заявив, що це знак скорого нашестя морських тварин. Інший відпочивальник зазначив, що на узбережжі Азовського моря дуже багато морських бліх.

Їх дуже багато зараз у морі, дуже багато. Вони боляче кусаються, неприємно. Є по всьому пляжу, маленькі і великі. Фішка в тому, що все море в цих блохах, повністю все, усе узбережжя. Люди купаються, але вони щипають. У когось алергія, у когось немає алергії на цих бліх, — розповів місцевий житель.



Зазначимо, що морські блохи — це одні з найпоширеніших м’ясоїдних ракоподібних. Їхні розміри сягають 0,5 — 25 сантиметрів, тіло в більшості сплюснуто з боків, коричневого кольору. Вони зустрічаються в морях і океанах по всьому світу. Морські блохи активні здебільшого вночі. Більшу частину дня вони перебувають у береговому піску. Там вони чекають припливу, з яким на берег хвилі приносять їхню їжу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дельфіни влаштували незвичайне водне шоу для туристів. На популярному курорті Херсонщини вони близько підпливли до відпочивальників, які стояли у воді недалеко від берега.