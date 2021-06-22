Медогляди й 10 тис. спортмайданчиків — Зеленський рятуватиме наше здоров'я. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n156457-medoglyady-y-10-tys-sportmaydanchykiv-zelenskyy-ryatuvatyme-nashe-zdorov-ya.html

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Володимир Зеленський, президент України, презентував програму «Здорова Україна». Незабаром по всій країні з’являться десятки тисяч спортивних майданчиків, на яких буде стенд з QR-кодом та віртуальним тренером.

Програма направлена на всі вікові категорії та групи населення і спрямована на досягнення головної мети — українці мають жити довше. Про це Зеленський заявив на форумі «Україна 30. Здорова Україна».

Середня тривалість життя українців складає 72 роки — це 115 місце у світі. Чисельність населення зменшується кожного року, — констатував президент.

На його думку, для виправлення ситуації потрібно популяризувати здоровий спосіб життя з дитинства. Для школярів анонсували модель «здорової школи», що включає нову концепцію уроків фізкультури й реформу харчування у школах, а також популяризацію спортивних гуртків.

Для дорослого населення запровадять програму, спрямовану на зниження кількості передчасних смертей. 85% передчасних смертей настають в результаті онкології та хвороб кровообігу.

Для осіб від 55 років будуть повні медичні обстеження раз на рік чи раз на два, — пообіцяв президент.

Окрім того, в Україні розробляють безкоштовну і зручну спортивну інфраструктуру. Активні парки й спортивні майданчики збираються оснастити по всій країні. Допомагати тренуватися віртуально будуть зірки спорту, кіно і телебачення, додав президент.

Подивитися відео для тренувань можна буде за допомогою смартфонів та QR-кодів. Зеленський додав, що наразі близько 75% українців не займаються регулярно будь-якою фізичною активністю.

Нагадаємо, раніше Зеленський пообіцяв Україні лікарні нового формату. На урочистостях з нагоди Дня медика він переконував, що ці заклади відповідатимуть рівню провідних європейських клінік.