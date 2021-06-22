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Ракурс
Кива зустрів світанок 22 червня біля «Батьківщини-матері», фото — Громадське

Кива зустрів світанок 22 червня біля «Батьківщини-матері» (ФОТО)

22 чер 2021, 12:28
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Ілля Кива, нардеп від «Опозиційної платформи — За життя», зібрав кілька десятків людей, аби зустріти світанок 22 червня біля монументу «Батьківщина-мати» у Києві.

Кива вирішив так відзначити 80-річчя від початку нападу Німеччини на СРСР у 1941 році. Фото з цієї акції опублікував «Телеграф».

Акція відбулася поблизу музею історії України в Другій світовій війні.

Кива зустрів світанок 22 червня біля «Батьківщини-матері», фото — Телеграф

Раніше в мережі знайшли запис про те, що Кива збирає платних учасників акції, яким пропонує по 250 грн для масовки.

Роковини нападу Гітлера на СРСР відзначала афілійована з ОПЗЖ організація «Патріоти — За життя».

Кива зустрів світанок 22 червня біля «Батьківщини-матері», фото — Телеграф

Для масовки «Патріоти» набирали хлопців і чоловіків віком 18−45 років. Обов’язковою вимогою були «ошатний вид, білі сорочки й брюки або джинси (а не спортивні штани)». Учасників обирали й за кастингом фото. Їх обіцяли підвозити зусіх районів Києва мікроавтобусами.


О 4.00 22 червня 1941 року Київ бомбардували на початку нападу гітлерівської Німеччини на Радянський Союз. В Україні це досі офіційний День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни.

Кива зустрів світанок 22 червня біля «Батьківщини-матері», фото — Телеграф

Джерело: Ракурс


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