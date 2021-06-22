Кива зустрів світанок 22 червня біля «Батьківщини-матері», фото — Громадське

https://racurs.ua/ua/n156456-kyva-zustriv-svitanok-22-chervnya-bilya-batkivschyny-materi-foto.html

Ракурс

Ілля Кива, нардеп від «Опозиційної платформи — За життя», зібрав кілька десятків людей, аби зустріти світанок 22 червня біля монументу «Батьківщина-мати» у Києві.

Кива вирішив так відзначити 80-річчя від початку нападу Німеччини на СРСР у 1941 році. Фото з цієї акції опублікував «Телеграф».

Акція відбулася поблизу музею історії України в Другій світовій війні.

Раніше в мережі знайшли запис про те, що Кива збирає платних учасників акції, яким пропонує по 250 грн для масовки.

Роковини нападу Гітлера на СРСР відзначала афілійована з ОПЗЖ організація «Патріоти — За життя».

Для масовки «Патріоти» набирали хлопців і чоловіків віком 18−45 років. Обов’язковою вимогою були «ошатний вид, білі сорочки й брюки або джинси (а не спортивні штани)». Учасників обирали й за кастингом фото. Їх обіцяли підвозити зусіх районів Києва мікроавтобусами.

О 4.00 22 червня 1941 року Київ бомбардували на початку нападу гітлерівської Німеччини на Радянський Союз. В Україні це досі офіційний День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни.