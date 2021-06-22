Кива встретил рассвет 22 июня возле «Родины-матери», фото — Громадське

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Илья Кива, нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь», собрал несколько десятков человек, чтобы встретить рассвет 22 июня у монумента «Родина-мать» в Киеве.

Кива решил так отметить 80-летие с начала нападения Германии на СССР в 1941 году. Фото этой акции опубликовал «Телеграф».

Акция состоялась возле музея истории Украины во Второй мировой войне.

Ранее в сети нашли запись о том, что Кива собирает платных участников акции, которым предлагает по 250 грн для массовки.

Годовщину нападения Гитлера на СССР отмечала аффилированная с ОПЗЖ организация «Патриоты — За жизнь».

Для массовки «Патриоты» набирали юношей и мужчин в возрасте 18−45 лет. Обязательным требованием были «нарядный вид, белые рубашки и брюки или джинсы (а не спортивные штаны)». Участников выбирали и по кастингу фото. Их обещали подвозить со всех районов Киева микроавтобусами.

В 4.00 22 июня 1941 года Киев бомбили в начале нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. В Украине это до сих пор официальный День скорби и чествования памяти жертв войны.