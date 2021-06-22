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В ЕС рассказали о будущем санкций против России. Фото: РБК

В ЕС рассказали о будущем санкций против России

22 июн 2021, 12:25
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Санкции против России не планируют смягчать в Европейском Союзе (ЕС). Более того, ограничения в отношении РФ могут усилить.

Об этом заявил министр иностранных дел (МИД) Польши Збигнев Рау, передает Polskie Radio.

С российской стороны ничего не изменилось, поэтому смягчение (санкций — ред.), конечно, не вариант. Поэтому, если и будут изменения, то скорее в сторону ужесточения, — рассказал он.

По словам Рау, что касается Беларуси, то от министров-представителей стран Восточной Европы прозвучал призыв не рассматривать белорусский вопрос в отрыве от политики России, потому что это ключ к пониманию этой проблемы и этого кризиса.

Отвечая на вопрос о том, как ЕС должен формировать отношения с Россией, глава МИД Польши утверждал, что нужно начинать с оценки уважения прав человека и положения гражданского общества в России.


Напомним, ранее мы сообщали, что санкции против России прокомментировали в США после разговора президента Джо Байдена с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным в Женеве.

Источник: Polskie Radio

Источник: Ракурс


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