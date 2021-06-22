Коронавирус меняет клетки крови – чем это грозит, рассказали ученые. Фото: ukr.sciencedevices

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Коронавирус может влиять на клетки крови, выяснили немецкие ученые. В ходе исследования специалисты изучили более 4 млн клеток крови пациентов и сравнили их с показателями здоровых людей.

Ученые использовали в эксперименте данные 17 пациентов с различными фазами коронавируса, 14 выздоравливающих больных и 24 здоровых людей, вошедших в контрольную группу. Об этом пишет Biophysical Journal.

Мы обнаружили значительные изменения в жесткости лимфоцитов, размере моноцитов, размере и деформируемости нейтрофилов, а также неоднородности деформации и размера эритроцитов, — подчеркнули немецкие медики.

Эти изменения могут вызывать повышенный риск возникновения окклюзии сосудов и эмболии легких, а также влиять на дефицит кислорода.

При этом уточняется, что влияние опасного заболевания неоднородно. У ряда пациентов состояние клеток крови вернулось к исходному уровню спустя несколько месяцев после выздоровления, восстановление других больных значительно затянулось.

Напомним, британские ученые из Оксфордского университета и Имперского колледжа Лондона установили, что у людей, переболевших COVID-19, уменьшилось количество серого вещества в участках мозга, которые отвечают за распознавание запахов и вкусов.

Источник: Biophysical Journal