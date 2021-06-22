Коронавірус змінює клітини крові – чим це загрожує, розповіли вчені. Фото: ukr.sciencedevices

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Коронавірус може впливати на клітини крові, з’ясували німецькі вчені. В ході дослідження фахівці вивчили понад 4 млн клітин крові пацієнтів і порівняли їх з показниками здорових людей.

Вчені використовували в експерименті дані 17 пацієнтів з різними фазами коронавірусу, 14 хворих, що одужували, і 24 здорових людей, що ввійшли в контрольну групу. Про це пише Biophysical Journal.

Ми виявили значні зміни в жорсткості лімфоцитів, розмірі моноцитів, розмірі та деформованості нейтрофілів, а також неоднорідність деформації й розміру еритроцитів, — підкреслили німецькі медики.

Ці зміни можуть викликати підвищений ризик виникнення оклюзії судин і емболії легень, а також впливати на дефіцит кисню.

При цьому вплив небезпечного захворювання є неоднорідним. У низки пацієнтів стан клітин крові повернулося до вихідного рівня через кілька місяців після одужання, а відновлення інших хворих значно затягнулося.

Нагадаємо, британські вчені з Оксфордського університету та Імперського коледжу Лондона встановили, що у людей, які перехворіли на COVID-19, зменшилася кількість сірої речовини в ділянках мозку, котрі відповідають за розпізнавання запахів і смаків.

Джерело: Biophysical Journal