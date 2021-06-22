Санкції проти Росії. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n156455-u-ies-rozpovily-pro-maybutnie-sankciyi-proty-rosiyi.html

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Санкції проти Росії не планують пом’якшувати в Європейському Союзі (ЄС).

Більш того, обмеження щодо РФ можуть посилити. Про це заявив міністр закордонних справ (МЗС) Польщі Збігнєв Рау, передає Polskie Radio.

З російської сторони нічого не змінилося, тому пом’якшення (санкцій — ред.), звичайно, не варіант, тому, якщо й очікувати змін, то скоріше в бік посилювання, — розповів він.

За словами Рау, що стосується Білорусі, то від міністрів-представників країн Східної Європи пролунав заклик не розглядати білоруське питання у відриві від політики Росії, тому що це ключ до розуміння цієї проблеми та цієї кризи.

Відповідаючи на питання про те, як ЄС повинен формувати відносини з Росією, глава МЗС Польщі стверджував, що потрібно починати з оцінки поваги прав людини та положення громадянського суспільства в Росії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що санкції проти Росії прокоментували в США після розмови президента Джо Байдена з лідером країни-агресора Володимиром Путіним у Женеві.

Джерело: Polskie Radio