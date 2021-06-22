Медосмотры и 10 тыс. спортплощадок – Зеленский будет спасать наше здоровье

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Владимир Зеленский, президент Украины, представил программу «Здоровая Украина». Вскоре по всей стране появятся десятки тысяч спортивных площадок, на которых будет стенд с QR-кодом и виртуальным тренером.

Программа охватывает все возрастные категории и группы населения и направлена на достижение главной цели — украинцы должны жить дольше. Об этом Зеленский заявил на форуме «Украина 30. Здоровая Украина».

Средняя продолжительность жизни украинцев составляет 72 года — это 115 место в мире. Численность населения уменьшается ежегодно, — констатировал президент.

По его мнению, для исправления ситуации нужно популяризировать здоровый образ жизни с детства. Для школьников анонсировали модель «здоровой школы», включая новую концепция уроков физкультуры и реформу питания в школах, а также популяризацию спортивных кружков.

Для взрослого населения введут программу, направленную на снижение количества преждевременных смертей. 85% преждевременных смертей наступают в результате онкологии и болезней кровообращения.

Для лиц старше 55 лет будут проводиться полные медицинские обследования раз в год или раз в два, — пообещал президент.

Кроме этого, в Украине разрабатывают бесплатную и удобную спортивную инфраструктуру. Активные парки и спортивные площадки собираются оснастить по всей стране. Помогать тренироваться виртуально будут звезды спорта, кино и телевидения, добавил президент.

Посмотреть видео тренировок можно будет с помощью смартфонов и QR-кодов. Зеленский добавил, что в настоящее время около 75% украинцев не занимаются регулярно любой физической активностью.

Напомним, ранее Зеленский пообещал Украине больницы нового формата. На торжествах по случаю Дня медика он убеждал, что эти заведения будут соответствовать уровню ведущих европейских клиник.