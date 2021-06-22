Названо попередню причину вибуху на Київщині. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n156459-nazvano-poperednu-prychynu-vybuhu-na-kyyivschyni.html

Ракурс

Вибух на Київщині, який пролунав учора, 21 червня, у багатоповерхівці в селі Білогородка, міг статися через невідомий вибуховий пристрій.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Київщини.

Причиною вибуху, ймовірно, може бути й газ, і вибухонебезпечні предмети в одній із квартир третього поверху. Слідство йде, працює лабораторія, будуть взяті додаткові зразки… Якщо фінансів на місцевому рівні буде недостатньо, будемо звертатися на обласний рівень, — розповіли в спеціальній комісії.

Людей, яких учора госпіталізували, уже виписали. Постраждалих було троє, серед них дитина. У лікарнях уже нікого з постраждалих немає, здоров’ю потерпілих ніщо не загрожує.

Усім постраждалим нададуть тимчасове житло, а також говоритимуть і про компенсації, коментує Микола Ляшенко, голова Бучанської районної держадміністрації Київської області. Комісія сьогодні повинна визначити, кому і скільки відшкодовуватимуть збитки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вибух під Києвом призвів до масштабної пожежі, також є постраждалі. Інцидент трапився в понеділок, 21 червня, у селі Білогородка Бучанського району. Вогонь зруйнував частину будинку, вигоріли як мінімум сім квартир та частина даху. Пожежники евакуювали 40 жителів п’ятиповерхівки.