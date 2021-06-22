Банковая начинает бороться с индийским штаммом «Дельта». Фото: Укринформ

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Индийский штамм коронавируса уже скоро может появиться в Украине. Национальная академия наук (НАН) рассказала об особенностях штамма «Дельта».

Эта разновидность коронавируса в 1,6 раза заразнее, чем британский штамм «Альфа». Также дельта-штамм 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза. Об этом сообщили во время селекторного совещания, которое состоялось в Офисе президента.

Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения должны подготовить предложения о целесообразности установки дополнительного контроля и ограничений по миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм «Дельта».

Тем временем в ВОЗ сообщили, что быстрое распространение штамма «вызывает особую обеспокоенность». Там считают, что миграция этой разновидности коронавируса связана, в частности, с нарушениями карантина.

Ранее в НАН Украины отметили, что индийский штамм COVID-19 придет в Украину осенью и повлечет новую волну госпитализаций.

Напомним, коронавирус в мире может снова вернуться с новой волной. Дельта-вариант инфекции COVID-19 (так называемый индийский штамм) распространился уже в большинстве стран мира.