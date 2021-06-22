Курс долара — експерти дали прогноз на літо, фото — Reuters

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Ракурс

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок вівторка, 22 червня, знизився на 5 коп. — до 27,30 грн/дол. До євро українська валюта зміцнилася на 9 копійок (32,60 грн/євро).

Експерти прогнозують, що долар на поточному тижні помірно подорожчає щодо гривні — до рівня 27,40 грн/дол. на міжбанківському та 27,30/27,50 грн/дол. на готівковому валютному ринку.

Старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Іосуб розповів УНІАН, що за минулий тиждень курс долара до гривні зріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,7−1%.

Фактично за останні два тижні євро подешевшав на одну гривню, долар в Україні теж просів.

Економісти пояснюють це відсутністю попиту на валюту. Одна з причин — закриті кордони у більшість країн, незначні витрати валюти на відпочинок.

Падіння курсу долара та євро має й негативний бік, оскільки підприємства, які працюють на експорт, стають менш конкурентними.

Вони повинні зменшувати виробництво. Відповідно втрачаються робочі місця і доходи цих людей, — пояснює економічний експерт Борис Кушнірук.

Також Кушнірук дав прогноз курсу долара в Україні до кінця року. За його словами, у липні і принаймні двох декадах серпня з великою імовірністю гривня буде зміцнюватися. У вересні українці відчують етап ослаблення гривні щодо долара, а грудні долар знову почне зростати в ціні.

Національний банк України минулого тижня (14−18 червня) скупив на міжбанку 113,8 млн дол. Водночас вперше з початку квітня регулятор не тільки купував, але й продавав валюту (20 млн дол.).

Нацбанк зменшив викуп валюти з міжбанку утричі порівняно з попереднім тижнем, коли він купив 375 млн дол. Загалом з початку року НБУ купив на міжбанку 819,3 млн і продав 90 млн дол. Чиста купівля валюти склала 729,3 млн дол.

Раніше в НБУ пояснили, чим спровоковане раптове зміцнення національної валюти. Голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин вважає, що таке переважання було зумовлене значним зростанням пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків.

Джерело: УНІАН