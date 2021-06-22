Лишать адвокатов свидетельства смогут в Минюсте

Адвокат. Фото: Istock

https://racurs.ua/n156467-lishat-advokatov-svidetelstva-smogut-v-minuste.html

Ракурс

Минюст приказом от 10 июня 2021 года № 2112/5 утвердил порядок рассмотрения дел о нарушениях требований законодательства, регулирующего деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Рассматривать дела о нарушении требований финмониторинга будет специальная комиссия, которую создадут при Минюсте.

Дела будут рассматривать на основании документов, полученных по результатам проверки. На заседание будут приглашать нарушителя. Неявка нарушителя не помешает рассмотрению дела. По результатам рассмотрения материалов, комиссия примет одно из двух решений:

о применении мер влияния;

о закрытии дела.

К нарушителю могут применяться следующие меры влияния:

вынесение письменного предостережения;

подготовка представления соответствующему органу для лишения субъекта свидетельства или лицензии;

отстранение субъекта от работы;

наложение штрафа;

заключение Минюстом письменного договора с нарушителем, в котором он обязуется оплатить денежное обязательство и не допускать в дальнейшем нарушений.

Решение о применении мер влияния принимаются с учетом тяжести совершенного нарушения и реакцией нарушителя на него.

Комиссия может инициировать лишение адвоката или нотариуса свидетельства только при обнаружении нарушений ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия субъектом, в частности, в причастности к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения или в содействии другим лицам в совершении таких действий.

Приказ вступит в силу после его опубликования.