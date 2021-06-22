Прикре самогубство — за добу самоліквідувалися шестеро окупантів. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n156469-prykre-samogubstvo-za-dobu-samolikviduvalysya-shestero-okupantiv.html

Ракурс

На Донбасі загинули шість окупантів унаслідок підриву на власних вибухових пристроях. Ще п’ятеро російських найманців отримали поранення.

Інцидент трапився 21 червня в районі селища Лозове Донецької області. Про це повідомили у прес-служби Міністерства оборони України.

Вибухи сталися через те, що гібридні сили Росії хаотично мінують непідконтрольні Україні території як протипіхотними мінами, так і засобами дистанційного мінування.

Активність противника традиційно зростає у святкові та вихідні дні. У такі періоди спостерігається збільшення окупантами провокаційних обстрілів позицій Об'єднаних сил, зокрема, із забороненого озброєння, а також інтенсивне проведення російськими найманцями інженерних робіт та мінування місцевості, що призводить до зростання втрат серед них, — йдеться в повідомленні.



За інформацією штабу ООС, за минулу добу, 21 червня, на Донбасі зафіксували 14 порушень режиму припинення вогню.

Нагадаємо, на Донбасі 15 червня загинув молодий військовий Роман Андрійович Галуха, йому було лише 24 роки.