В Україні відбудеться перерахунок пенсій, фото: Олевська ТГ

https://racurs.ua/ua/n156472-pensiyi-v-ukrayini-trychi-pererahuut-do-kincya-roku-infografika.html

Ракурс

В Україні до кінця 2021 року відбудеться кілька етапів перерахують пенсій.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України.

Зокрема:

з 1 липня у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму зростає мінімальна пенсія за віком та доплата за понаднормовий стаж. Також зростають розміри набавок, доплат, підвищень, мінімальних пенсійних виплат;

також з 1 липня одержувачам пенсій, призначених 31 грудня 2020 року згідно закону № 1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», які не перераховувалися у 2021 році у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму / мінімальної зарплати, не індексувалися на коефіцієнт 1,11, встановлюється доплата 100 грн;

з 1 жовтня заплановане встановлення виплат до 400 грн особам, яким виповнилося від 75 до 80 років, та встановлення мінімального розміру пенсійних виплат на рівні 2 тис. 500 грн;

з 1 грудня, у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму, зросте мінімальна пенсія за віком та доплата за понаднормовий стаж. Також зростуть розміри надбавок, доплат, підвищень, мінімальних пенсійних виплат;

також з 1 грудня, у зв’язку зі зростанням мінімальної зарплати з 6 до 6,5 тис. грн, зросте розмір мінімальної пенсії 65-річним (за формулою 6500 грн x 40% = 2600 грн).

Нагадаємо, 1 червня в Україні відбувся перерахунок пенсій працюючим громадянам.