Чому дерева ростуть вночі – несподіване відкриття зробили вчені. Фото: animalstudiocw

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Чому дерева ростуть в основному вночі, з’ясувала міжнародна дослідницька група. Це можна пояснити рівнем вологості повітря.

Біологи проаналізували дані, які отримували протягом восьми років зі 170 дерев семи поширених видів. Подробиці роботи опубліковані в журналі New Phytologist.

Рослини були розташовані в 50 точках по всій Швейцарії. В результаті вчені зібрали приблизно 57 млн ​​одиниць даних.

Дослідження показало, що швидкість росту дерева варіюється протягом доби. Стовбур може зменшуватися і розширюватися в діапазоні від одного до п’яти мікрометрів за годину. Крім того, вчені дійшли до висновку, що сухість повітря дозволяє деревам рости в основному в нічний час. Вдень вона дуже обмежує ріст стовбура.

Коли повітря стає сухішим, дерева тимчасово втрачають більше води, ніж поглинають через коріння. Водний потенціал дерева скорочується, а ріст зупиняється.

Нагадаємо, вчені з Сінгапуру навчилися вимірювати рівень стресу в рослин. Портативний датчик від SMART, що має назву Raman та кріпиться до листків рослин, може слугувати корисним інструментом у сфері точного землеробства

Джерело: New Phytologist