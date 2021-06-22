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В Україні 23 червня очікуються короткочасні дощі

Короткочасні дощі на заході та півдні — погода в Україні на 23 червня (КАРТА)

22 чер 2021, 17:15
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Погода в Україні 23 червня передбачає місцями короткочасні дощі та грози у південних регіонах, а також у Карпатах і Прикарпатті. На решті території — без опадів, мінлива хмарність.

Температура повітря вночі становитиме +17…+22°, вдень — +30…+35° (на Одещині та Миколаївщині +24…+29°). Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода у Києві 23 червня передбачає мінливу хмарність без опадів. Температура повітря вночі становитиме +19…+21°, вдень — +32…+34°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Львові буде з дощами вдень та вночі. У другій половині дня можливі грози та град. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +18…+20°, вдень — піднімуться до +32…+34°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі буде з дощами вдень та вночі. Термометри вночі покажуть +19…+21°, вдень — +26…+28°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Дніпрі буде без опадів, мінлива хмарність. Вночі температура повітря становитиме +19…+21°, вдень — +31…+33°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові також буде без опадів протягом доби, мінлива хмарність. Синоптики прогнозують температуру повітря +19…+21° вночі та +32…+34° вдень. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті 23 червня буде без опадів протягом доби, мінлива хмарність. Очікується температура повітря +19…+21° вночі та +33…+35° вдень. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Україні на 23 червня. Карта: Укргідрометцентр


Геомагнітний стан у Києві 23 червня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.

Геомагнітна обстановка. Інфографіка: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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