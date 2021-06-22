Вибух під Києвом – в п’ятиповерхівці вбили ветерана АТО, є підозрюваний. Фото: ДСНС

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Вибух на Київщині стався через підпал. Правоохоронці з’ясували, що чоловік намагався приховати вбивство.

Поліція підозрює моряка далекого плавання. Наразі він затриманий та бере участь у слідчих діях. Про це повідомили в прес-службі поліції Київської області.

Умисне приховання слідів злочину. Моряк далекого плавання убив загиблого. Перерізав горло та вирізав серце. Потім облив все сумішшю та підпалив. Чоловіку загрожує від 15 років позбавлення волі, — розповіли правоохоронці.

ЗМІ повідомляють, що загинув 47-річний ветеран АТО Сергій Борисевич. Минулого тижня у чоловіка стався конфлікт з сусідом, якому Борисевич нібито погрожував пістолетом.

Дружина ветерана АТО приїхала на впізнання, однак не змогла підтвердити особу загиблого через характер травм.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вибух під Києвом призвів до масштабної пожежі. Інцидент трапився в понеділок, 21 червня, у селі Білогородка Бучанського району. Вогонь зруйнував частину будинку, вигоріли як мінімум сім квартир та частина даху. Пожежники евакуювали 40 жителів п’ятиповерхівки.