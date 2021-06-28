Принц Чарльз отказался идти на открытие памятника принцессе Диане. Фото: interfax.ru

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Ракурс

Принц Уэльский Чарльз не придет на открытие памятника своей бывшей жене принцессе Диане.

Источники, приближенные к королевской семье, утверждают, что принц не хочет «бередить старые раны», участвуя в мероприятии. Бывший муж погибшей принцессы «находит это мероприятие слишком трудным», так как оно может всколыхнуть в его памяти «счастливые, печальные и достойные сожаления» моменты их совместной жизни. Неназванный друг принца рассказал, что для Чарльза эти воспоминания слишком личные. Об этом сообщает The Times.

Статую матери принцев Гарри и Уильяма откроют в четверг, 1 июля 2021 года, в день ее 60-летия. Памятник установят в саду Кенсингтонского дворца. Герцог Сассекский и Кембриджский будут присутствовать на открытии. В Великобританию принц Гарри уже прибыл из США.

Как известно, принцесса Диана погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года в Париже. Легковушка Mercedes, в которой она ехала с миллиардером Доди Аль-Файедом, врезалась в стену тоннеля.

Напомним, британские СМИ сообщали, что принц Чарльз планирует сократить состав британской королевской семьи и «убрать» из очереди на престол своего внука — сына принца Гарри и Меган Маркл. Для детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма сделали исключение.

Источник: The Times