Принц Чарльз відмовився йти на відкриття пам'ятника принцесі Діані. Фото: interfax.ru

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Принц Уельський Чарльз не прийде на відкриття пам’ятника своїй колишній дружині принцесі Діані.

Джерела, наближені до королівської родини, стверджують, що принц не хоче «ятрити старі рани», беручи участь у заході. Колишній чоловік загиблої принцеси «знаходить цей захід занадто важким», оскільки він може сколихнути в його пам’яті «щасливі, сумні і гідні жалю» моменти їх спільного життя. Неназваний друг принца розповів, що для Чарльза ці спогади занадто особисті. Про це повідомляє The Times.

Статую матері принців Гаррі і Вільяма відкриють у четвер, 1 липня 2021 року, в день її 60-річчя. Пам’ятник встановлять у саду Кенсінгтонського палацу. Герцог Сассекський і Кембриджський будуть присутні на відкритті. До Великої Британії принц Гаррі вже прибув з США.

Як відомо, принцеса Діана загинула в автокатастрофі 31 серпня 1997 року в Парижі. Легковик Mercedes, в якому вона їхала з мільярдером Доді Аль-Файєдом, врізався в стіну тунелю.

Нагадаємо, британські ЗМІ повідомляли, що принц Чарльз планує скоротити склад британської королівської родини та «прибрати» з черги на престол свого онука — сина принца Гаррі та Меган Маркл. Для дітей Кейт Міддлтон та принца Вільяма зробили виключення.

Джерело: The Times