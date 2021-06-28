Українець здобув «золото» Кубка світу зі стрільби. Фото: НОК України

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Золоту медаль на Кубку світу зі стрільби здобув українець Сергій Куліш.

У фіналі спортивних змагань, які проходили в Хорватії, він здолав росіянина і словака. Представник Черкас став найкращим у фіналі стрільби з гвинтівки з 50 м з трьох положень. Українець набрав 460 балів. На другій позиції опинився росіянин з 458,6 балами. Бронзову нагороду здобув словак Патрікяні — 447,6 балів. Про це повідомляє сайт Кубка світу зі стрільби.

За інформації Національного олімпійського комітету України, 27 червня «срібло» Кубка світу зі стрільби взяли пара Микола Мільчев та Ірина Маловичко. У фіналі стрільби змішаних пар вони поступилися представникам Чилі з рахунком 34:35.

Загалом на цьогорічному Кубку представники України вже здобули три медалі. Бронзову винагороду раніше отримала Юлія Коростильова у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 м.

Нагадаємо, у травні чемпіонат Європи зі стрільби серед жінок завершився перемогою української команди. Українки Олена Костевич, Поліна Колесникова і Юлія Коростильова у фіналі стрільби з пневматичного пістолета з 10 метрів впевнено перемогли команду Росії.