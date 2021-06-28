Украинец завоевал «золото» Кубка мира по стрельбе. Фото: НОК Украины

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Золотую медаль на Кубке мира по стрельбе получил украинец Сергей Кулиш.

В финале спортивных соревнований, которые проходили в Хорватии, он одолел россиянина и словака. Представитель Черкасс стал лучшим в финале стрельбы из винтовки с 50 м из трех положений. Украинец набрал 460 баллов. На второй позиции оказался россиянин с 458,6 баллами. Бронзовую награду получил словак Патрикяни — 447,6 баллов. Об этом сообщает сайт Кубка мира по стрельбе.

По информации Национального олимпийского комитета Украины, 27 июня «серебро» Кубка мира по стрельбе взяли пара Николай Мильчев и Ирина Маловичко. В финале стрельбы смешанных пар они уступили представителям Чили со счетом 34:35.

Всего на нынешнем Кубке представители Украины уже завоевали три медали. Бронзовую награду ранее получила Юлия Коростылева в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.

Напомним, в мае чемпионат Европы по стрельбе среди женщин завершился победой украинской команды. Украинки Елена Костевич, Полина Колесникова и Юлия Коростылева в финале стрельбы из пневматического пистолета с 10 метров уверенно победили команду России.