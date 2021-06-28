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Ракурс
Взрывы на складах в Чехии. Фото: comments.ua

Чехия требует от РФ более 30 млн долл. компенсаций за взрывы во Врбетице

28 июн 2021, 19:00
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Компенсацию за взрывы на военных складах от Российской Федерации требуют власти Чехии.

Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек передал дипломатическую ноту послу России Александру Змеевскому с требованием полной компенсации ущерба, который оценивается в примерно 30,48 млн долл. Также от России требуют вычеркнуть Чехию из списка недружественных государств. Об этом сообщает idnes.cz.

Тем временем МВД Чехии подготовило проект закона о распределении компенсации за взрывы в Врбетице. Предлагается направить большую половину средств для муниципалитетов и пострадавшего региона, а меньшую часть — для отдельных граждан. Деньги должны направить на ремонт дорог, поврежденных вывозом боеприпасов, а также для развития некоммерческих организаций, ассоциаций и тому подобное.

Ранее чешская разведка установила, что к взрывам в 2014 году причастны шпионы Главного разведывательного управления Министерства обороны России Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

Накануне, 27 июня, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что к взрывам боеприпасов на складах в Врбетице причастны российские спецслужбы. Других версий Прага не рассматривает.


Напомним, журналисты-расследователи Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и Respekt не исключают, что взрывы на складах в Чехии могли быть частью долгосрочной операции российского ГРУ против Украины, чтобы лишить Киев возможности покупать оружие и боеприпасы в Чехии для защиты от российских войск.

Источник: idnes. cz

Источник: Ракурс


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