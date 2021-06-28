Нардеп Тарас Козак орендував житло в Білорусі. Фото: obozrevatel.com

https://racurs.ua/ua/n156717-nardep-utikach-kozak-orenduvav-jytlo-v-bilorusi.html

Ракурс

Тарас Козак, народний депутат від «Опозиційної платформи — За життя», орендував житло в Білорусі.

Соратник Віктора Медведчука 31 травня купив у Білорусі валюту на суму 1 млн 340 тис. грн та орендував житло за 1 млн 310 тис. грн. Про це повідомляє Obozrevatel, посилаючись на декларацію Козака.

ЗМІ повідомляли, що Козак 24 лютого втік з України. Парламентар використав для цього літак Embraer 650 з бортовим номером ОЕ-ITA, який належить білоруському олігарху Миколі Вороб’ю. Його вважають наближеним до диктатора Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва, після погодження генерального прокурора, надав Службі безпеки України дозвіл на затримання народного депутата від «Опозиційної платформи — За життя» й соратника Віктора Медведчука Тараса Козака.

Правоохоронці підозрюють Медведчука і Козака у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму (ч. 1 ст.111, ч. 3 ст.15 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти народного депутата Тараса Козака. Санкції зачепили й три канали нардепа — 112 Україна, ZIK і NewsOne. Вони припинили своє мовлення.

Джерело: Obozrevatel