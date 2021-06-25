Явка с повинной — оппозиция о заявлении Зеленского по поводу «вагнеровцев»

https://racurs.ua/n156622-yavka-s-povinnoy-oppoziciya-o-zayavlenii-zelenskogo-po-povodu-vagnerovcev.html

Ракурс

«Голос» и «Евросолидарность» прокомментировали слова Зеленского о срыве спецоперации по «вагнеровцам» в Беларуси.

Депутаты параментских фракции Рады заявили о государственной измене президента Украины Владимира Зеленского, а также требуют как можно быстрее начать расследование.

Речь идет о комментарии главы государства срыва спецоперации по задержанию представителей ЧВК «Вагнера». В интервью «1+1» Зеленский намекнул, что официальный Киев причастен к этому.

Заявление президента возмутило политсилы в парламенте.

В «Европейской солидарности» обвинили Зеленского в государственной измене. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба политсилы вечером 24 июня.

Вы фактически выступили с явкой с повинной. Cам позвонил шестерке Путина Лукашенко и все рассказал. В интервью вы много говорили о государственной измене — и в этом гениальном расследовании вышли сами на себя, — говорится в заявлении «ЕС».

В «Голосе» сообщили, что такая позиции Зеленского диссонирует со всем, о чем представители власти заявляли ранее. В этой политической силе предлагают создать отдельную ВСК и начать беспристрастное расследование.

Члены ЧВК «Вагнера» были нужны нам, поскольку они воевали против нашей страны. Они не нужны для наших партнеров, которых обвиняют в ОП. Задержание вагнеровцев было бы весомым доказательством присутствия вооруженных сил России на Донбассе, — заявил депутат «Голоса» Роман Костенко.

Ранее в Офисе президента сделали коррекцию заявления Зеленского о вагнеровцах.

В Раде в мае создали ВСК по расследованию преступлений чиновников против суверенитета Украины. Ранее сообщалось, что в июле она возьмется за дело «вагнеровцев»

Напомним, что 29 июля 2020 года в Беларуси задержали 33 иностранных граждан, оказавшихся боевиками ЧВК «Вагнера». Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. Украинские спецслужбы якобы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков, для чего выманили их в Беларусь, но сделка сорвалась.

Впоследствии в Украине в срыве операции обвинили высшее политическое руководство страны. Зеленский не комментировал скандал на протяжении более девяти месяцев.