Владимир Зеленский, фото: Офис президента

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В Офисе президента прокомментировали недавнее заявление Владимира Зеленского, который признал, что спецоперация по задержанию так называемых «вагнеровцев» (российских наемников и военных преступников) действительно готовилась и он говорил о них с Александром Лукашенко.

По словам советника председателя Офиса президента Михаила Подоляка, Зеленский самом деле говорил с Лукашенко о «вагнеровцах» уже после их задержания в Беларуси — то есть, уже после фактического срыва этой спецоперации, сообщает «BBC News Украина».

Президент Зеленский провел телефонный разговор с Лукашенко о «вагнеровцах» 5 августа 2020 года, — заверил Подоляк.

Именно тогда президент Зеленский предупредил Лукашенко о том, что Украина не будет воспринимать другого варианта, кроме экстрадиции «вагнеровцев» в Украине, — добавил он. — «Вагнеровцев» на тот момент уже находились под арестом в Беларуси больше недели.

По словам Подоляка, Лукашенко обещал передать «вагнеровцев» Украине.