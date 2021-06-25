Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n156605-zdacha-vagnerivciv-lukashenku-v-ofisi-prezydenta-poyasnyly-zayavu-shefa.html

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В Офісі президента прокоментували нещодавню заяву Володимира Зеленського, який визнав, що спецоперація із затримання так званих «вагнерівців» (російських найманців та військових злочинців) дійсно готувалася й він говорив про них з Олександром Лукашенком.

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, Зеленський насправді говорив з Лукашенком про «вагнерівців» вже після їхнього затримання в Білорусі — тобто, вже після фактичного зриву цієї спецоперації, повідомляє «BBC News Україна».

Президент Зеленський мав телефонну розмову з Лукашенком про вагнерівців 5 серпня 2020 року, — запевнив Подоляк.

Саме тоді президент Зеленський попередив Лукашенка про те, що Україна не сприйматиме іншого варіанту, окрім екстрадиції «вагнерівців» в Україну, — додав він. — «Вагнерівці» на той момент вже перебували під арештом у Білорусі більше тижня.

За словами Подоляка, Лукашенко обіцяв передати «вагнерівців» Україні.