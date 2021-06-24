Коли «вагнерівці» були в Білорусі, я подзвонив Лукашенку — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n156582-zelenskyy-pidtverdyv-fakt-provedennya-specoperaciyi-iz-zatrymannya-vagnerivciv.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, підтвердив, що операція зі спроби затримання так званих «вагнерівців» (групи російських найманців та військових злочинців) дійсно була.
Про це він заявив в ефірі телеканалу «1+1».
Водночас, за словами Зеленського, проведення цієї спецоперації не було ініціативою України, а наша держава після затримання літака з терористами, на його думку, зіткнулася б з тими ж наслідками, що й режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка після резонансного затримання літака з опозиціонером Романом Протасевичем.
Це точно не була наша операція. Я точно розумію, що ідея цієї операції — це була ідея, скажімо так, інших країн, — запевнив він.
За словами Зеленського, Україну «максимально затягували в це питання».
І те, що цього не відбулося … я вважаю, слава Богу, що ми проявили питання суб'єктності в цьому важливому питанні, — додав він.
За словами Зеленського, востаннє він спілкувався з Лукашенком, саме обговорюючи питання російських найманців.
Коли «вагнерівці» були на території Білорусі, я подзвонив Олександру Григоровичу, попередив його, сказав, що ми готові передати всю повну інформацію, що стосується цих людей, ми вже розуміли, які там прізвища, — зазначив Зеленський.
Зеленський зазначив, що сподівався на передачу затриманих терористів Україні.
Я був впевнений, що він (Лукашенко — ред.) передасть нам цих вбивць, але потім відбулося те, що відбулося, — резюмував Зеленський.