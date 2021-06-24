Володимир Зеленський, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n156582-zelenskyy-pidtverdyv-fakt-provedennya-specoperaciyi-iz-zatrymannya-vagnerivciv.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, підтвердив, що операція зі спроби затримання так званих «вагнерівців» (групи російських найманців та військових злочинців) дійсно була.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «1+1».

Водночас, за словами Зеленського, проведення цієї спецоперації не було ініціативою України, а наша держава після затримання літака з терористами, на його думку, зіткнулася б з тими ж наслідками, що й режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка після резонансного затримання літака з опозиціонером Романом Протасевичем.

Це точно не була наша операція. Я точно розумію, що ідея цієї операції — це була ідея, скажімо так, інших країн, — запевнив він.

За словами Зеленського, Україну «максимально затягували в це питання».

І те, що цього не відбулося … я вважаю, слава Богу, що ми проявили питання суб'єктності в цьому важливому питанні, — додав він.

За словами Зеленського, востаннє він спілкувався з Лукашенком, саме обговорюючи питання російських найманців.

Коли «вагнерівці» були на території Білорусі, я подзвонив Олександру Григоровичу, попередив його, сказав, що ми готові передати всю повну інформацію, що стосується цих людей, ми вже розуміли, які там прізвища, — зазначив Зеленський.

Зеленський зазначив, що сподівався на передачу затриманих терористів Україні.