Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Володимир Зеленський, фото: «Українська правда»

Коли «вагнерівці» були в Білорусі, я подзвонив Лукашенку — Зеленський

24 чер 2021, 23:58
999

Володимир Зеленський, президент України, підтвердив, що операція зі спроби затримання так званих «вагнерівців» (групи російських найманців та військових злочинців) дійсно була.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «1+1».

Водночас, за словами Зеленського, проведення цієї спецоперації не було ініціативою України, а наша держава після затримання літака з терористами, на його думку, зіткнулася  б з тими ж наслідками, що й режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка після резонансного затримання літака з опозиціонером Романом Протасевичем.

Це точно не була наша операція. Я точно розумію, що ідея цієї операції — це була ідея, скажімо так, інших країн, — запевнив він.

За словами Зеленського, Україну «максимально затягували в це питання».

І те, що цього не відбулося … я вважаю, слава Богу, що ми проявили питання суб'єктності в цьому важливому питанні, — додав він.

За словами Зеленського, востаннє він спілкувався з Лукашенком, саме обговорюючи питання російських найманців.

Коли «вагнерівці» були на території Білорусі, я подзвонив Олександру Григоровичу, попередив його, сказав, що ми готові передати всю повну інформацію, що стосується цих людей, ми вже розуміли, які там прізвища, — зазначив Зеленський.

Зеленський зазначив, що сподівався на передачу затриманих терористів Україні.


Я був впевнений, що він (Лукашенко — ред.) передасть нам цих вбивць, але потім відбулося те, що відбулося, — резюмував Зеленський.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів