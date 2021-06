Microsoft, американська IT-корпорація, представила свою нову операційну систему — Windows 11.

Відповідна онлайн-трансляція розміщена на сайті компанії.

У новій версії операційної системи дещо змінено інтерфейс — так, кнопку «Пуск» перенесли в центр панелі задач. Також у центрі розмістилися іконки додатків. Крім того, здійснено редизайн іконок вбудованих в систему програм і сервісів.

Також зазнали змін і вікна — тепер вони мають закруглені кути і розташовуються на деякій відстані від панелі задач. Вікна додатків тепер можна впорядковувати не лише вручну, а й за допомогою швидких команд.

За словами директора по продуктах Microsoft Паноса Паная, який представляв Windows 11, загальна ідея нового дизайну полягала в тому, щоб користувачі відчули «неймовірний спокій».

Серед інших нововведень:

Також Панай продемонстрував підтримку Windows 11 Android-додатків — на прикладі додатку ikTok. Інтеграція здійснюється через магазин додатків Amazon Appstore.

Крім того, у Microsoft заявили про істотне збільшення продуктивності та оптимізацію системи.

Join us June 24th at 11 am ET for the #MicrosoftEvent to see what’s next. https://t.co/kSQYIDZSyipic.twitter.com/Emb5GPHOf0

— Windows (@Windows) June 2, 2021