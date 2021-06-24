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Ракурс
Microsoft представила Windows 11, фото: IXBT

Windows 11 — Microsoft представила нову операційну систему

24 чер 2021, 23:25
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Microsoft, американська IT-корпорація, представила свою нову операційну систему — Windows 11.

Відповідна онлайн-трансляція розміщена на сайті компанії.

У новій версії операційної системи дещо змінено інтерфейс — так, кнопку «Пуск» перенесли в центр панелі задач. Також у центрі розмістилися іконки додатків. Крім того, здійснено редизайн іконок вбудованих в систему програм і сервісів.

Також зазнали змін і вікна — тепер вони мають закруглені кути і розташовуються на деякій відстані від панелі задач. Вікна додатків тепер можна впорядковувати не лише вручну, а й за допомогою швидких команд.

За словами директора по продуктах Microsoft Паноса Паная, який представляв Windows 11, загальна ідея нового дизайну полягала в тому, щоб користувачі відчули «неймовірний спокій».

Серед інших нововведень:

  • з’явилися віджети для інформування та швидкого доступу до різних сервісів, які можна розмістити на робочому столі;
  • з’явилася розширена підтримка двох і більше моніторів;
  • з’явилася запозичена у Xbox технологія Auto HDR, яка додає підтримку розширеного динамічного діапазону у низку комп’ютерних ігор;
  • з’явилося ще одна запозичена у Xbox технологія — Direct Storage API, покликана зробити завантаження ігор швидшим.

Також Панай продемонстрував підтримку Windows 11 Android-додатків — на прикладі додатку ikTok. Інтеграція здійснюється через магазин додатків Amazon Appstore.

Крім того, у Microsoft заявили про істотне збільшення продуктивності та оптимізацію системи.

Джерело: Ракурс


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