Microsoft, американская IT-корпорация представила свою новую операционную систему — Windows 11.

Соответствующая онлайн-трансляция размещена на сайте компании.

В новой версии операционной системы несколько изменен интерфейс — так, кнопку «Пуск» перенесли в центр панели задач. Также в центре разместились иконки приложений. Кроме того, осуществлен редизайн иконок встроенных в систему программ и сервисов.

Также изменились и окна — теперь они имеют закругленные углы и располагаются на некотором расстоянии от панели задач. Окна приложений теперь можно упорядочивать не только вручную, но и с помощью быстрых команд.

По словам директора по продуктам Microsoft Паноса Паная, представлявшего Windows 11, общая идея нового дизайна заключалась в том, чтобы пользователи почувствовали «невероятный покой».

Среди других нововведений:

Также Панай продемонстрировал поддержку Windows 11 Android-приложений — на примере приложения ikTok. Интеграция осуществляется через магазин приложений Amazon Appstore.

Кроме того, в Microsoft заявили о существенном увеличении производительности и оптимизации системы.

Join us June 24th at 11 am ET for the #MicrosoftEvent to see what’s next. https://t.co/kSQYIDZSyipic.twitter.com/Emb5GPHOf0

— Windows (@Windows) June 2, 2021