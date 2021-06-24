Microsoft представила Windows 11 фото: IXBT

https://racurs.ua/n156581-windows-11-microsoft-predstavila-novuu-operacionnuu-sistemu.html

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Microsoft, американская IT-корпорация представила свою новую операционную систему — Windows 11.

Соответствующая онлайн-трансляция размещена на сайте компании.

В новой версии операционной системы несколько изменен интерфейс — так, кнопку «Пуск» перенесли в центр панели задач. Также в центре разместились иконки приложений. Кроме того, осуществлен редизайн иконок встроенных в систему программ и сервисов.

Также изменились и окна — теперь они имеют закругленные углы и располагаются на некотором расстоянии от панели задач. Окна приложений теперь можно упорядочивать не только вручную, но и с помощью быстрых команд.

По словам директора по продуктам Microsoft Паноса Паная, представлявшего Windows 11, общая идея нового дизайна заключалась в том, чтобы пользователи почувствовали «невероятный покой».

Среди других нововведений:

появились виджеты для информирования и быстрого доступа к различным сервисам, которые можно разместить на рабочем столе;

появилась расширенная поддержка двух и более мониторов;

появилась заимствована у Xbox технология Auto HDR, которая добавляет поддержку расширенного динамического диапазона в ряд компьютерных игр;

появилось еще одна заимствованная у Xbox технология — Direct Storage API, призванная сделать загрузку игр быстрее.

Также Панай продемонстрировал поддержку Windows 11 Android-приложений — на примере приложения ikTok. Интеграция осуществляется через магазин приложений Amazon Appstore.

Кроме того, в Microsoft заявили о существенном увеличении производительности и оптимизации системы.