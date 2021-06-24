Владимир Зеленский, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n156582-kogda-vagnerovcy-byli-v-belarusi-ya-pozvonil-lukashenko-zelenskiy.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, подтвердил, что операция по попытке задержания так называемых «вагнеровцев» (группы российских наемников и военных преступников) действительно была.

Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1».

Однако, по словам Зеленского, проведение этой спецоперации не было инициативой Украины, а наше государство после задержания самолета с террористами, по его мнению, столкнулось бы с теми же последствиями, что и режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко после резонансного задержания самолета с оппозиционером Романом Протасевичем.

Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой операции — это была идея, скажем так, других стран, — заверил он.

По словам Зеленского, Украину «максимально затягивали в этот вопрос».

И то, что этого не произошло … я считаю, слава Богу, что мы проявили вопрос субъектности в этом важном вопросе, — добавил он.

По словам Зеленского, в последний раз он общался с Лукашенко, именно обсуждая вопрос российских наемников.

Когда «вагнеровцы» были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, предупредил его, сказал, что мы готовы передать всю полную информацию, касающуюся этих людей, мы уже понимали, какие там фамилии, — отметил Зеленский.

Зеленский добавил, что надеялся на передачу задержанных террористов Украине.