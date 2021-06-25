Ставки букмекерів, історія і заборона для фанатів – усе про гру Швеція – Україна

https://racurs.ua/ua/n156604-stavky-bukmekeriv-istoriya-i-zaborona-dlya-fanativ-use-pro-gru-shveciya-ukrayina.html

Ракурс

Збірна України вийшла в плей-офф Євро-2020. У вівторок, 29 червня, в Глазго відбудеться матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи, в якому національна збірна України зіграє зі Швецією.

Поєдинок відбудеться на 52-тисячному стадіоні «Хемпден Парк» і розпочнеться о 22.00 за київським часом.

Прогноз букмекерів

Букмекери віддають трохи більше шансів шведам. На перемогу Швеції в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,4, на нічию — 3,1, поразка оцінена в 3,2.

Вихід України до ¼ фіналу оцінений в 2,14, вихід Швеції — у 1,71.

Букмекери вважають, в матчі не буде багато голів. Ставка «обидві команди заб’ють» оцінена у 2,04, а «понад два голи» (ТБ2.0) — 1,84.

Компанія Parimatch приймає ставки на перемогу України з коефіцієнтом 3,35, на нічию — 3,20, на виграш Швеції — 2,40.

Історія протистоянь

За всю новітню історію футболісти незалежної України і команда Швеції зустрічалися в офіційних матчах одного разу. На домашньому Євро-2012 «синьо-жовті» на НСК «Олімпійський» в Києві здобули вольову перемогу завдяки дублю свого нинішнього наставника Андрія Шевченка (2:1).

У товариських матчах суперники мають по одній перемозі в Сольно (2008) і Харкові (2011). Ще одна гра у фіналі Кіпрського міжнародного турніру-2011 в Нікосії завершилася серією пенальті на користь українців.

Заборона для вболівальників

Більша частина фанів збірної України не зможе переглянути гру на стадіоні в Глазго. На поєдинок Швеція — Україна пропустять обмежену кількість українських вболівальників.

У Великій Британії діють коронавірусні обмеження для країн, що перебувають у «червоній» зоні. До переліку цих країн входить також і Україна.

Тому, крім тесту на коронавірус, українці мають перебувати на самоізоляції терміном до десяти днів.

Вийти з самоізоляції українські вболівальники зможуть після п’яти днів самоізоляції за умов негативного тесту на коронавірус. Проте враховуючи, що матч Швеція — Україна відбудеться 29 червня, цього часу виявиться недостатньо для того, щоб покинути самоізоляцію раніше.

Отож, відвідати матч Швеція — Україна зможуть лише ті вболівальники, які вже перебувають на території Великої Британії.