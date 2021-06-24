Євро 2020 — усі пари 1/8 фіналу, фото — УАФ

https://racurs.ua/ua/n156539-ievro-2020-vyznachylysya-usi-pary-1-8-finalu.html

Ракурс

На Євро 2020 Україна стала однією з чотирьох команд, що посіли треті місця у своїх групах, але змогли пройти далі завдяки додатковим показникам — набраним очкам та різниці забитих і пропущених очок.

Увечері 23 червня стали відомі усі учасники цієї стадії плей-офф Чемпіонату Європи з футболу. Декілька днів на Євро 2020 буде пауза в матчах, поєдинки відновляться у суботу, 26 червня.

Центральні матчі 1/8 фіналу: Бельгія — Португалія і Англія — Німеччина.

В 1/8 Євро 29 червня збірна України зустрінеться у Глазго зі своїми «рятівниками» — тією самою збірною Швеції, яка драматично обіграла поляків і дозволила команді Андрія Шевченка пройти далі.

Матч розпочнеться о 22.00 за київським часом. Наша збірна України зіграє проти Швеції на стадіоні «Хемпден Парк».

Змінити суперника українців могли лише фантастичний розклад у групі F: розгром Португалії Францією з різницею у 4 голи і поразка Німеччини від Угорщини. Тоді б українці грали з переможцями цієї групи — французами. Але обидва матчі закінчились з однаковими рахунками 2:2.