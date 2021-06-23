Збірна України з футболу. Фото: УАФ

https://racurs.ua/ua/n156533-zbirna-ukrayiny-vpershe-v-istoriyi-vyyshla-v-1-8-finalu-chempionatu-ievropy.html

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Збірна України з футболу вперше в історії вийшла з групового етапу у плей-оф чемпіонату Європи.

Вийти в 1/8 фіналу престижного турніру «синьо-жовтим» допомогли результати поєдинків в інших групах. Вирішальними для проходу підопічних Андрія Шевченка у плей-оф Євро-2020 стали матчі у групі E.

Там збірна Швеції в важкому поєдинку перемогла збірну Польщі з рахунком 3:2. Так, шведи посіли перше місце у групі, а поляки — четверте. Іспанці розгромили словаків з рахунком 5:0. Це дозволило іспанцям посісти друге місце у групі, а Словаччині вийшла на третє. Україна увійшла до числа кращих команд, які посіли третє місце.

Нинішній регламент чемпіонату Європи з футболу передбачає, що до плей-оф допускаються чотири з шести найкращих команд, які зайняли у своїх групах треті місця. За кращими показниками забитих і пропущених голів Україна обійшла збірні Фінляндії та Словаччини.

Як відомо, 1/8 фіналу ЧЄ-2020 гратимуть протягом 26−29 червня. Чвертьфінали зіграють 2−3 липня. Півфінали заплановані на 6 та 7 липня. Фінал чемпіонату Європи відбудеться у неділю, 11 липня в Лондоні.

Нагадаємо, 21 червня на Євро 2020 збірна Україна поступилася збірній Австрії у третьому турі з рахунком 0:1. Таким чином, Австрія фінішувала у групі С на другому місці, набравши 6 очок, Україна третя з трьома очками.