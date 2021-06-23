Вплив хронотипу на особистість людини пояснили вчені. Фото: odnaminyta.com

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Вплив хронотипу на особистість людини пояснили британські вчені.

Науковці з Уорікського університету виявили зв’язок між особистістю, хронотипом і генетикою людини. З’ясувалося, що наші переваги про час сну можуть позначатися на нашому характері. Ранковий хронотип, або «жайворонок», зазвичай рано встає і готовий згортати гори. Вечірній хронотип, або «сова», дуже важко прокидається і відчуває себе більш продуктивним лише до вечора. Про це повідомляє Science Daily.

Крім того, аналіз взаємозв'язку між хронотипом і рисами особистості на фенотиповому і генетичному рівнях, показав нові відмінності. Добровольців, які брали участь у дослідженні, попросили відповісти на питання про свій сон і характер.

З’ясувалося, що люди з високим рівнем сумлінності та низьким рівнем відкритості були пов’язані з ранковим хронотипом. Також менш прямолінійні, але більш самодисципліновані добровольці з більшою ймовірністю відносилися до «жайворонків». Ці результати підтвердили і генетичні показники. Також виявилося, що ці зв’язки можуть сильно впливати один на одного, змінюючи звички людини.

Ми не тільки показали, що існує зв’язок між хронотипом, особистістю і частково вашими генами. Наші результати також припускають, що можна змінити свій хронотип або, принаймні, привчити себе до іншого, більш зручного для суспільства способу сну, підвищивши свій самоконтроль, — пишуть вчені.



Нагадаємо, науковці встановили, що до передчасного старіння призводить недостатній вміст у червоних кров’яних тільцях білка, який відповідає за вивільнення кисню. Білок входить до складу мембрани еритроцитів і допомагає вивільняти кисень із крові, але з віком його вміст істотно скорочується

Джерело: Science Daily