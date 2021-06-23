Влияние хронотипа на личность человека объяснили ученые. Фото: odnaminyta.com

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Влияние хронотипа на личность человека объяснили британские ученые.

Ученые из Уорикского университета обнаружили связь между личностью, хронотипом и генетикой человека. Выяснилось, что наши предпочтения о времени сна могут сказываться на нашем характере. Утренний хронотип, или «жаворонок», обычно рано встает и готов сворачивать горы. Вечерний хронотип, или «сова», очень тяжело просыпается и чувствует себя более продуктивным лишь к вечеру. Об этом сообщает Science Daily.

Кроме того, анализ взаимосвязи между хронотипом и чертами личности на фенотипическом и генетическом уровнях, показал новые различия. Добровольцев, участвовавших в исследовании, попросили ответить на вопросы о своем сне и характере.

Выяснилось, что люди с высоким уровнем сознательности и низким уровнем открытости были связаны с утренним хронотипом. Также менее прямолинейные, но более самодисциплинированные добровольцы с большей вероятностью относились к «жаворонкам». Эти результаты подтвердили и генетические показатели. Также оказалось, что эти связи могут сильно влиять друг на друга, изменяя привычки человека.

Мы не только показали, что существует связь между хронотипом, личностью и частично вашими генами. Наши результаты также предполагают, что можно изменить свой хронотип или, по крайней мере, приучить себя к другой, более удобной для общества образа сна, повысив свой самоконтроль, — пишут ученые.



Напомним, ученые установили, что к преждевременному старению приводит недостаточное содержание в красных кровяных тельцах белка, который отвечает за высвобождение кислорода. Белок входит в состав мембраны эритроцитов и помогает высвобождать кислород из крови, но с возрастом его содержание существенно сокращается

Источник: Science Daily