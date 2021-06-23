Самый большой в мире самолет «Мрия» вернулся в небо. Фото: РБК-Украина

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Ракурс

Ан-225 «Мрия», крупнейший в мире самолет, вернулся к обслуживанию коммерческих рейсов после длительного ремонта.

Воздушная машина поднялась в небо после завершения планового технического обслуживания, которое длилось 10 месяцев. Сейчас «Мрия» выполняет коммерческий рейс. Об этом 23 июня сообщила пресс-служба «Укроборонпрома».

В 2016 году ГП «Антонов» подписало соглашение с китайской компанией AICC о сотрудничестве по программе Ан-225. Эта программа предусматривает построение второго модернизированного самолета Ан-225 «Мрия» в ГП «Антонов». Второй этап предусматривает запуск серийного производства Ан-225 в Китае по лицензии «Антонова».

Как известно, Ан-225 «Мрия» построили для транспортировки с заводов-изготовителей и запасных аэродромов орбитального космического корабля «Буран», а также ракетных блоков «Энергия» на космодром «Байконур» в Казахстан. Также гигантский самолет планировали использовать как воздушную стартовую платформу для космических запусков. Программу строительства самолета свернули из-за распада СССР.

Транспортник занесли в книгу рекордов Гиннесса как самолет, поднявшийся в воздух с максимальным весом и на котором установлено наибольшее число авиарекордов. Он имеет уникальные характеристики своей взлетной массы (600 т), массы перевозимого груза (до 250 т), габаритных размеров, дальности полета (свыше 14 тыс. км).

Напомним, в марте Ан-225 «Мрия» начал на аэродроме в Гостомеле испытания после модернизации. Среди нововведений, которые получил самолет, есть новая система управления силовой установкой украинского производства.