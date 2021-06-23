Найбільший у світі літак «Мрія» повернувся у небо. Фото: РБК-Україна

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Ан-225 «Мрія», найбільший у світі літак, повернувся до обслуговування комерційних рейсів після тривалого ремонту.

Повітряна машина піднялася в небо після завершення планового технічного обслуговування, яке тривало 10 місяців. Зараз «Мрія» виконує комерційний рейс. Про це 23 червня повідомила прес-служба «Укроборонпрому».

У 2016 році ДП «Антонов» підписало угоду з китайською компанією AICC про співпрацю за програмою Ан-225. Ця програма передбачає побудову другого модернізованого літака Ан-225 «Мрія» на ДП «Антонов». Другий етап передбачає запуск серійного виробництва Ан-225 у Китаї за ліцензією «Антонова».

Як відомо, Ан-225 «Мрія» побудували для транспортування із заводів-виготовлювачів і запасних аеродромів орбітального космічного корабля «Буран», а також ракетних блоків «Енергія» на космодром «Байконур» у Казахстан. Також гігантський літак планували використовувати як повітряну стартову платформу для космічних запусків. Програму будівництва літака згорнули через розпад СРСР.

Транспортник занесли у книгу рекордів Гіннеса як літак, що піднявся в повітря з максимальною вагою та на якому встановлено найбільшу кількість авіарекордів. Він має унікальні характеристики своєї злітної маси (600 т), маси перевезеного вантажу (до 250 т), габаритних розмірів, дальності польоту (понад 14 тис. км).

Нагадаємо, у березні Ан-225 «Мрія» розпочав на аеродромі у Гостомелі випробування після модернізації. Серед нововведень, які отримав літак, є нова система керування силовою установкою українського виробництва.