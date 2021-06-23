Україна запровадила обов’язкові ПЛР-тести для прибулих з п’яти країн. Фото: day.kyiv.ua

https://racurs.ua/ua/n156530-ukrayina-zaprovadyla-obov-yazkovi-plr-testy-dlya-prybulyh-iz-chotyroh-krayin.html

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Спалахи нового штаму коронавірусу «Дельта» фіксуються в низці країн.

Кабінет міністрів України 23 червня провів засідання щодо цього штаму й запровадив обов’язковий тест для перетину українського кордону для людей, які їдуть з чотирьох країн. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

В Україну без негативного тесту на коронавірус не пустять громадян, які прямують з Великої Британії, Індії, Росії та Португалії. Прибулим з цих країн потрібно буде зробити тест на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 відразу на прикордонному пункті пропуску. Робити тест доведеться і у випадку, якщо громадяни перебували на території цих країн протягом щонайменше 7 днів. У МОЗ відзначили, що це обмеження почне діяти з 25 червня 2021 року.

У відомстві пояснили, що штам коронавірусу «Дельта» вже виявили в понад 90 країнах світу. Він розповсюджений в Індії, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Британські фахівці стверджують, що новий штам відповідає за понад 60% інфікувань, він у рази збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування. Потреба в госпіталізації виникає вдвічі частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

Нагадаємо, 23 червня в Україні виявили перші випадки індійського штаму коронавірусу під назвою «Дельта». Захворіли 66-річна жінка та 16-річна дитина, які повернулися з Росії. Інфіковані госпіталізовані до Олександрівської лікарні, їх стан стабільний.