Стійкий до вакцин COVID-штам — реальність, прогнозують у ВООЗ. Фото: Арміяінформ

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Появу штаму коронавірусу, який буде стійкий до вакцин, прогнозують у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ).

На думку фахівців, виникнення нових різновидів вірусу є цілком закономірним. Про це пише видання Sky News.

Цю появу варіантів ми спостерігаємо у всьому світі. Вони продовжуватимуть з’являтися. Ми перейдемо від Дельти до Лямбди, а потім до інших грецьких літер. Це неминуче, і деякі з цих варіантів будуть складними, вони зможуть прорвати захист, пов’язаний з вакциною, у кількох людей, і це спричинить проблеми, — заявили у ВООЗ.

Експерти зазначили, що для подальшої боротьби з коронавірусом потрібно вибудувати ефективну систему управління та нейтралізації нових штамів.

Також Всесвітня організація охорони здоров’я висловила занепокоєння тим, що країни пом’якшують карантинні обмеження через футбольні матчі на Євро 2020.

В організації зазначили, що в деяких регіонах вже спостерігається зростання кількості нових випадків коронавірусу.

Нагадаємо, індійський штам коронавірусу вже скоро може з’явитися в Україні. Національна академія наук розповіла про особливості штаму «Дельта».

Джерело:Sky News