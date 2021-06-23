Закрити кордон з РФ вимагають в Порошенка через спалах індійського COVID-штаму

https://racurs.ua/ua/n156508-zakryty-kordon-z-rf-vymagaie-poroshenko-cherez-spalah-indiyskogo-covid-shtamu.html

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Останні тижні в Росії вирує індійський штам коронавірусу, який призвів до рекордної смертності та переповнених лікарень у Москві. Науковці попереджають, що індійський штам «Дельта» значно заразніший та призводить до тяжчого перебігу хвороби.

Тому в партії «Європейська солідарність» вимагають від влади повністю закрити кордон з РФ.

Мутація вдвічі підвищує ризик госпіталізації та в півтора рази частіше призводить до реанімації інфікованих. За прогнозом науковців, нова хвиля епідемії може накрити Україну ще до осені, якщо протягом найближчих днів не вдатись до жорсткого стримування хвороби на кордоні, — йдеться у заяві «ЄС».

Загроза нової хвилі епідемії — реальна підстава для проведення засідання РНБО. «Європейська солідарність» вимагає невідкладно закрити кордон та на додачу до авіа і залізничних перевезень припинити автомобільне і автобусне сполучення з Росією до нормалізації там епідемічної ситуації.

Усі українці, які повертатимуться із Росії у встановлений період часу, мають проходити не лише тестування, але й контрольовану самоізоляцію, — цитує заяву «Євросолідарності» прес-служба партії.



В Порошенка нагадали, що під час весняної хвилі епідемії в Україні загинуло 20 тис. громадян і понад 750 тис. інфікувалось. Утім, через чотири місяці вакцинації два щеплення отримали менше 1% населення, тоді як європейські сусіди провакцинували від чверті до половини своїх громадян.

Новий різновид штаму коронавірусу «Дельта плюс» виявили в десяти країнах. Йдеться про Індію, США, Велику Британію, Португалію, Швейцарію, Японію, Польщу, Непал, Китай та Росію.