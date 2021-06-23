Нову мутацію індійського штаму COVID-19 виявили в сусідів України

Нову мутацію індійського штаму COVID-19 виявили в сусідів Україниhttps://racurs.ua/ua/n156487-novu-mutaciu-indiyskogo-shtamu-covid-19-vyyavyly-v-susidiv-ukrayiny.htmlРакурс
Новий різновид штаму коронавірусу «Дельта плюс» виявили в десяти країнах. Йдеться про Індію, США, Велику Британію, Португалію, Швейцарію, Японію, Польщу, Непал, Китай та Росію.
Влада Індії повідомила про 22 випадки, спричинені цим штамом вірусу. Серйозність і заразність різновиду «Дельта-плюс» наразі не відома. Про це пише The Guardian.
Спочатку штам був коротко і неофіційно описаний як непальський варіант, тому що його зафіксували у 13 осіб, які подорожували з Непалу в Японію. Чи виник варіант дійсно в Непалі, поки не з’ясовано.
Наразі «Дельта Плюс» є варіантом, що викликає інтерес дослідників, але його не класифікують як такий, який «викликає занепокоєння».
Нагадаємо, індійський штам коронавірусу вже скоро може з’явитися в Україні. Національна академія наук розповіла про особливості штаму «Дельта».
Джерело: The Guardian