Новую мутацию индийского штамма COVID-19 обнаружили у соседей Украины

https://racurs.ua/n156487-novuu-mutaciu-indiyskogo-shtamma-covid-19-obnarujili-u-sosedey-ukrainy.html

Ракурс

Новую разновидность штамма коронавируса «Дельта плюс» обнаружили в десяти странах. Речь идет об Индии, США, Великобритании, Португалии, Швейцарии, Японии, Польше, Непале, Китае и России.

Власти Индии сообщили о 22 случаях, вызванных этим штаммом вируса. Серьезность и заразность разновидности «Дельта-плюс» пока не известна. Об этом пишет The Guardian.

Сначала штамм был коротко и неофициально описан как непальский вариант, потому что его зафиксировали у 13 человек, которые путешествовали из Непала в Японию. Возник ли вариант действительно в Непале, пока не ясно.

Сейчас «Дельта плюс» является вариантом, вызывающим интерес исследователей, но его не классифицируют как «вызывающий беспокойство».

Напомним, индийский штамм коронавируса уже скоро может появиться в Украине. Национальная академия наук рассказала об особенностях штамма «Дельта».

Источник: The Guardian