Лукашенко обратился к украинцам

Александр Лукашенко, фото: Tengrinews

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Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, сегодня, 22 июня, во время мероприятий по случаю 80-летия нападения нацистской Германии на СССР, призвал жителей соседних стран Восточной Европы «разобраться» со своими политиками.

Об этом сообщает государственное белорусское информационное агентство БЕЛТА.

Я обращаюсь прежде всего и в очередной раз к народам, к народам наших соседних стран — полякам, литовцам, латышам, украинцам. Очнитесь, пока не поздно. Разберитесь вы с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность, — призвал Лукашенко.

По мнению Лукашенко, регион, как и 80 лет назад, находится на грани глобальной войны.

Давайте остановимся у этой последней черты: завтра будет поздно, — добавил самопровозглашенный президент Беларуси.

В августе 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы, победителем которых был объявлен многолетний президент страны Лукашенко.

Эти выборы привели к массовым акциям протеста, участники которых считали результаты голосования сфальсифицированными, а настоящим победителем — оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую.

Протестная активность ы в Беларуси спала после многочисленных случаев массовых арестов и жестокости силовиков к активистам.

В этой ситуации ряд стран мира, в том числе и Украина, ввели санкции против режима Лукашенко.

Напомним, Евросоюз 21 июня решил усилить санкции против режима Лукашенко.

Источник: БЕЛТА