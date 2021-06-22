Зеленский назвал дату своего визита в Берлин

Ангела Меркель и Владимир Зеленский, фото: Андрей Мельник

https://racurs.ua/n156485-zelenskiy-nazval-datu-svoego-vizita-v-berlin.html

Ракурс

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 22 июня, провели 15-й по счету телефонный разговор.

Об этом на своей странице в Твиттере сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Чрезвычайно важно, что он прошел именно 22 июня по случаю 80-й годовщины нападения Германии на СССР, и лидер Германии подтвердила историческую ответственность Берлина перед украинцами, — подчеркнул Мельник.

Во время этого разговора Зеленский подтвердил приглашение Ангеле Меркель посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины Независимости. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что Меркель, со своей стороны, пригласила Зеленского в ближайшее время посетить Берлин для обсуждения вопросов двусторонних отношений, а также процесса мирного урегулирования на Донбассе.

Зеленский на своей странице в Твиттере отметил, что его пригласили совершить визит в Берлин 12 июля.

Благодарен за приглашение посетить 12 июля Берлин для обсуждения актуальных вопросов безопасности и вопросов сотрудничества, — подчеркнул он.

Напомним, Зеленский сегодня, 22 июня, представил программу «Здоровая Украина», которая предусматривает появление в Украине десяток тысяч спортивных площадок, на которых будет стенд с QR-кодом и виртуальным тренером.