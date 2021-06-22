Зеленський назвав дату свого візиту до Берліна

Ангела Меркель та Володимир Зеленський, фото: Андрій Мельник

https://racurs.ua/ua/n156485-zelenskyy-nazvav-datu-svogo-vizytu-do-berlina.html

Ракурс

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент України Володимир Зеленський сьогодні, 22 червня, провели 15-ту за ліком телефонну розмову.

Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Надважливо, що вона пройшла саме 22 червня з нагоди 80-х роковин нападу Німеччини на СРСР, і що лідер Німеччини підтвердила історичну відповідальність Берліна перед українцями, — наголосив Мельник.

Під час цієї розмови Зеленський підтвердив запрошення Ангелі Меркель відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди відзначення 30-ї річниці Незалежності. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що Меркель, зі свого боку, запросила Зеленського найближчим часом відвідати Берлін для обговорення питань двосторонніх відносин, а також процесу мирного врегулювання на Донбасі.

Зеленський на своїй сторінці у Твіттері зазначив, що його запросили здійснити візит до Берліна 12 липня.

Вдячний за запрошення відвідати 12 липня Берлін для обговорення актуальних безпекових питань та питань співпраці, — наголосив він.



Нагадаємо, Зеленський сьогодні, 22 червня, презентував програму «Здорова Україна», яка передбачає появу в Україні десяток тисяч спортивних майданчиків, на яких буде стенд з QR-кодом та віртуальним тренером.