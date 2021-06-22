Фільм про статки Лукашенка у Білорусі визнали екстремістським

Олександр Лукашенко, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n156484-film-pro-statky-lukashenka-u-bilorusi-vyznaly-ekstremistskym.html

Ракурс

У Білорусі до переліку екстремістських матеріалів віднесли створений опозиційним проектом NEXTA фільм «Лукашенко. Золоте дно», який розповідає про таємні багатства самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства інформації Республіки Білорусь.

Зазначається, що підставою для внесення фільму до цього списку стало відповідне рішення суду Центрального району Мінська від 10 червня 2021 року.

Фільм-розслідування про статки Лукашенка був опублікований на YouTube-каналі Nexta 8 березня 2021 року. Наразі у нього майже 6,6 млн переглядів.

Сам канал Nexta і його логотип були визнані режимом Лукашенка екстремістськими ще в жовтні 2020 року.

Нагадаємо, автори «Золотого дна» стверджують, що в процесі його створення отримали від інформованих джерел раніше невідомі факти про статки сім’ї Лукашенка, його «гаманці» та відносини з олігархами.