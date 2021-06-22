В Одесі із зали суду втік підозрюваний у розбої, фото: Vesti.md

https://racurs.ua/ua/n156483-vtik-iz-sudu-odeska-policiya-rozshukuie-pidozruvanogo-foto.html

Ракурс

В Одеській області поліція розшукує підозрюваного у скоєнні розбійного нападу та заволодінні автомобілем Георгія Янова, який сьогодні втік із суду, де йому мали обрати запобіжний захід.

Інцидент стався сьогодні, 22 червня. Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

Деталі втечі не розкривають.

Зазначається, що Янов — 1996 року народження. Він виглядає на 25−30 років, має худорляву статуру, чорне коротке волосся та неголене обличчя. Зріст утікача — 178 см.

Усіх, хто володіє інформацією про місце його перебування, правоохоронці закликають телефонувати за номерами (048) 779 49 38 або 102.

Нагадаємо, у 2016 році в Києві небезпечний злочинець втік із суду, відпросившись після судового засідання в туалет. Залишив туалет він вже через вікно.