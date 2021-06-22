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В Одессе из зала суда сбежал подозреваемый в разбое, фото: Vesti.md
Сбежал из суда — одесская полиция разыскивает подозреваемого (ФОТО)https://racurs.ua/n156483-bejal-iz-suda-odesskaya-policiya-razyskivaet-podozrevaemogo-foto.htmlРакурс
В Одесской области полиция разыскивает подозреваемого в совершении разбойного нападения и завладении автомобилем Георгия Янова, который сегодня сбежал из суда, где ему должны были избрать меру пресечения.
Инцидент произошел сегодня, 22 июня. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Детали побега не раскрывают.
Отмечается, что Янов — 1996 года рождения. Он выглядит на 25−30 лет, имеет худощавое телосложение, черные короткие волосы и небритое лицо. Рост беглеца — 178 см.
Всех, кто владеет информацией о месте его пребывания, правоохранители призывают звонить по номерам (048) 779 49 38 или 102.
Напомним, в 2016 году в Киеве опасный преступник сбежал из суда, отпросившись после судебного заседания в туалет. Покинул туалет он уже через окно.
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