В Одессе из зала суда сбежал подозреваемый в разбое, фото: Vesti.md

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Ракурс

В Одесской области полиция разыскивает подозреваемого в совершении разбойного нападения и завладении автомобилем Георгия Янова, который сегодня сбежал из суда, где ему должны были избрать меру пресечения.

Инцидент произошел сегодня, 22 июня. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Детали побега не раскрывают.

Отмечается, что Янов — 1996 года рождения. Он выглядит на 25−30 лет, имеет худощавое телосложение, черные короткие волосы и небритое лицо. Рост беглеца — 178 см.

Всех, кто владеет информацией о месте его пребывания, правоохранители призывают звонить по номерам (048) 779 49 38 или 102.

Напомним, в 2016 году в Киеве опасный преступник сбежал из суда, отпросившись после судебного заседания в туалет. Покинул туалет он уже через окно.